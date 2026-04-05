Вместо обычного кулича пеку «Красный бархат». Эффектный десерт, который станет жемчужиной стола. Пальчики оближешь

Когда я впервые разрезал этот кулич, замер от восторга. Яркий, насыщенный красный цвет внутри, нежный, влажный мякиш и контрастная белоснежная шапка глазури. Напоминает знаменитый торт «Красный бархат», но в пасхальном формате. Гости ахают, а вы выглядите как настоящий кондитер. И никаких редких ингредиентов — все просто.

Что понадобится для кулича

Для теста: 100 г жирного творога (9%), 1,5 стакана муки (примерно 200–210 г), 5 г разрыхлителя, 4 яйца, 0,5 стакана сахара (100 г), 30 г белого шоколада, красный пищевой гель-краситель (или свекольный сок, выпаренный до густоты сиропа). Для глазури: 2 белка, 2 стакана сахарной пудры (около 200 г), 10 мл лимонного сока.

Как я его готовлю

Духовку разогреваю до 180°C. Форму для кулича смазываю маслом, присыпаю мукой или застилаю пергаментом. Творог протираю через сито или пробиваю блендером до однородной пасты.

Белый шоколад растапливаю на водяной бане или в микроволновке, слегка остужаю. Яйца взбиваю миксером с сахаром до пышной, светлой массы, увеличившейся в объеме. Добавляю творог, растопленный шоколад, перемешиваю.

Муку смешиваю с разрыхлителем, просеиваю в яичную массу. Замешиваю мягкое, однородное тесто. Добавляю красный краситель (несколько капель) и перемешиваю до равномерного цвета. Если использую свекольный сироп, добавляю его вместе с творогом. Выкладываю тесто в форму (заполняя на 2/3).

Выпекаю 35–40 минут до золотистой корочки. Готовность проверяю деревянной шпажкой. Остужаю на решетке. Для глазури белки взбиваю с сахарной пудрой и лимонным соком до устойчивых, блестящих пиков. Покрываю полностью остывший кулич глазурью, формируя красивую шапку. При желании украшаю.

