Вместо обычного кулича пеку «Красный бархат». Эффектный десерт, который станет жемчужиной стола. Пальчики оближешь

Когда я впервые разрезал этот кулич, замер от восторга. Яркий, насыщенный красный цвет внутри, нежный, влажный мякиш и контрастная белоснежная шапка глазури. Напоминает знаменитый торт «Красный бархат», но в пасхальном формате. Гости ахают, а вы выглядите как настоящий кондитер. И никаких редких ингредиентов — все просто.

Что понадобится для кулича

Для теста: 100 г жирного творога (9%), 1,5 стакана муки (примерно 200–210 г), 5 г разрыхлителя, 4 яйца, 0,5 стакана сахара (100 г), 30 г белого шоколада, красный пищевой гель-краситель (или свекольный сок, выпаренный до густоты сиропа). Для глазури: 2 белка, 2 стакана сахарной пудры (около 200 г), 10 мл лимонного сока.

Как я его готовлю

Духовку разогреваю до 180°C. Форму для кулича смазываю маслом, присыпаю мукой или застилаю пергаментом. Творог протираю через сито или пробиваю блендером до однородной пасты.

Белый шоколад растапливаю на водяной бане или в микроволновке, слегка остужаю. Яйца взбиваю миксером с сахаром до пышной, светлой массы, увеличившейся в объеме. Добавляю творог, растопленный шоколад, перемешиваю.

Муку смешиваю с разрыхлителем, просеиваю в яичную массу. Замешиваю мягкое, однородное тесто. Добавляю красный краситель (несколько капель) и перемешиваю до равномерного цвета. Если использую свекольный сироп, добавляю его вместе с творогом. Выкладываю тесто в форму (заполняя на 2/3).

Выпекаю 35–40 минут до золотистой корочки. Готовность проверяю деревянной шпажкой. Остужаю на решетке. Для глазури белки взбиваю с сахарной пудрой и лимонным соком до устойчивых, блестящих пиков. Покрываю полностью остывший кулич глазурью, формируя красивую шапку. При желании украшаю.

Хлеб превращается в камень за ночь? Вот ошибка, из-за которой вы теряете свежесть
Хлеб превращается в камень за ночь? Вот ошибка, из-за которой вы теряете свежесть
Тарталетки в прошлом! К фуршету подаю эти мини-сэндвичи с карбонадом и нежной глазурью
Вкуснее краффина и панеттоне: куличи на восковом тесте — сдобные и волокнистые
В России начнет действовать новый ГОСТ на распространенный продукт
«Это много»: стало известно, сколько москвичи съедают креветок в сутки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

