Восьмиэтажное здание городской фермы для выращивания зелени появится на месте паркинга в Москве. Новое строение займёт площадь 26 тысяч кв. м.
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Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что внутренние помещения станут продолжением первой городской вертикальной фермы, которая выращивает салаты и другую зелень. Особенность таких ферм состоит в том, что растения выращиваются на нескольких ярусах и один квадратный метр площади приносит в 10 раз больше урожая, чем обычные «горизонтальные» теплицы.
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