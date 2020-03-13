https://static.news.ru/photo/59ee080a-654f-11ea-94b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Мишин/Mos.ru

Восьмиэтажное здание городской фермы для выращивания зелени появится на месте паркинга в Москве. Новое строение займёт площадь 26 тысяч кв. м.

Об этом сообщает «Москва 24». Паркинг, который скоро станет фермой, находится по адресу: Каширское шоссе, дом 61, корпус 3. Фасады нового здания облицуют сэндвич-панелями разных цветов. Первый этаж отдадут под зону погрузки-разгрузки и склады. На остальных этажах будут выращивать продукцию.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что внутренние помещения станут продолжением первой городской вертикальной фермы, которая выращивает салаты и другую зелень. Особенность таких ферм состоит в том, что растения выращиваются на нескольких ярусах и один квадратный метр площади приносит в 10 раз больше урожая, чем обычные «горизонтальные» теплицы.

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