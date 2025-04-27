Вместо мантов! Готовим быстрый «Ханум» — вкуснейший ужин легко и просто. Ароматное и сытное блюдо среднеазиатской кухни, которое можно приготовить как в пароварке, так и в духовке. Нежное тесто в сочетании с сочной начинкой из фарша и овощей делает ханум настоящим праздником вкуса.
Ингредиенты для теста
- Мука — 2–2,5 стакана (сколько возьмёт тесто)
- Яйцо — 1 шт.
- Вода — 50–100 мл
- Растительное масло — 1–2 ст. л.
- Щепотка соли
Для начинки
- Мясной фарш (говяжий/бараний) — 400 г
- Морковь — 2 шт. (или тыква/капуста)
- Лук репчатый — 2 шт.
- Картофель — 1 шт.
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
1. Тесто. Замесите крутое тесто из муки, яйца, воды, масла и соли. Накройте полотенцем и дайте отдохнуть 20–30 минут.
2. Начинка. Морковь натрите на крупной тёрке, лук мелко нарежьте. Обжарьте овощи 3–4 минуты до мягкости. Смешайте фарш с солью, перцем и натёртым картофелем.
3.Формовка. Раскатайте тесто в тонкий пласт. Равномерно распределите фарш, сверху выложите овощи. Аккуратно сверните рулет, защипнув края.
4. Приготовление. В пароварке: смажьте решётку маслом, варите 40 минут, добавив в воду лавровый лист и перец. В духовке. Заверните в фольгу, запекайте при 180°C 50–60 минут.
Подавайте горячим, полив растопленным маслом, с томатным соусом или сметаной.
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