Вместо мантов! Готовим быстрый «Ханум» — вкуснейший ужин легко и просто

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Вместо мантов! Готовим быстрый «Ханум» — вкуснейший ужин легко и просто. Ароматное и сытное блюдо среднеазиатской кухни, которое можно приготовить как в пароварке, так и в духовке. Нежное тесто в сочетании с сочной начинкой из фарша и овощей делает ханум настоящим праздником вкуса.

Ингредиенты для теста

Мука — 2–2,5 стакана (сколько возьмёт тесто)

Яйцо — 1 шт.

Вода — 50–100 мл

Растительное масло — 1–2 ст. л.

Щепотка соли

Для начинки

Мясной фарш (говяжий/бараний) — 400 г

Морковь — 2 шт. (или тыква/капуста)

Лук репчатый — 2 шт.

Картофель — 1 шт.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

1. Тесто. Замесите крутое тесто из муки, яйца, воды, масла и соли. Накройте полотенцем и дайте отдохнуть 20–30 минут.

2. Начинка. Морковь натрите на крупной тёрке, лук мелко нарежьте. Обжарьте овощи 3–4 минуты до мягкости. Смешайте фарш с солью, перцем и натёртым картофелем.

3.Формовка. Раскатайте тесто в тонкий пласт. Равномерно распределите фарш, сверху выложите овощи. Аккуратно сверните рулет, защипнув края.

4. Приготовление. В пароварке: смажьте решётку маслом, варите 40 минут, добавив в воду лавровый лист и перец. В духовке. Заверните в фольгу, запекайте при 180°C 50–60 минут.

Подавайте горячим, полив растопленным маслом, с томатным соусом или сметаной.

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