https://static.news.ru/photo/ab5367ca-614a-11ea-b340-fa163e074e61_660.jpg Фото: Юлия Шилова/vk.com

Артистка из Иваново Юлия Шилова, признавшаяся в любви президенту РФ Владимиру Путину, передала ему записку, в которой была информация о ней.

Девушка написала несколько фактов о себе на обороте фотографии, на которой была запечатлена она же.

Юлия, г. Иваново. Возьмите меня замуж! У меня в/о (высшее образование. — NEWS.ru), мне 28 лет, без детей и материальных проблем, — говорится в послании.

Фотография была показана в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как писал NEWS.ru, жительница Иваново во время публичной встречи президента России Владимира Путина с населением города сообщила, что любит его. После признания президенту она попросила Путина стать её мужем. Затем девушка через помощников главы государства передала свою фотографию. По их словам, Путин получил снимок девушки. О реакции российского лидера помощники рассказывать не стали. Телеведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова раскритиковала девушку за этот поступок.