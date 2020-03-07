https://static.news.ru/photo/e7c0fcc2-6037-11ea-b583-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Артистка из Иваново Юлия Шилова, признавшаяся в любви президенту РФ Владимиру Путину и попросившая взять её замуж, не боится стать первой леди. Девушка уверена, что с задачами супруги главы государства она бы справилась.

Шиловой 28 лет. В разговоре с журналистами она призналась, что ещё не нашла того мужчину, который бы подходил ей в качестве жениха. А вот к Путину артистка присматривается уже давно.

Девушка отметила, что в президенте ей нравится то, как он управляет страной. Также в Путине её привлекают волевой характер, целеустремлённость и сила. Кроме того, как подчеркнула Шилова, она приходит в восторг от того, как глава государства решает дела и уверенно держится во время международных переговоров.

Публичное признание в любви Путину девушка воспринимает как шанс, который она использовала.

Я думаю, что я смогла бы быть женой президента. Может быть, это самонадеянно очень звучит, но мне кажется, что да. Но надолго я не загадываю, — цитирует Шилову РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, жительница Иваново во время публичной встречи президента России Владимира Путина с населением города сообщила, что любит его. После признания президенту она попросила Путина стать её мужем. Затем девушка через помощников главы государства передала свою фотографию. По их словам, Путин получил снимок девушки. О реакции российского лидера помощники рассказывать не стали.