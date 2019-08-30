https://static.news.ru/photo/d7529690-cb16-11e9-8147-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Кардашов/АГН "Москва"

Министерство просвещения заказало фундаментальное исследование о влиянии мобильных телефонов на здоровье школьников. Об этом рассказала глава ведомства Ольга Васильева.

Она не уточнила, кем будет проводиться исследование, но отметила, что мероприятие рассчитано на три года. По словам министра, оно будет уникальным.

На сегодняшний день полного исследования о влиянии гаджетов на здоровье школьников ни в одной стране мира нет, — цитирует Васильеву ТАСС .

Глава ведомства добавила, что не видит необходимости в использовании школьниками смартфонов в процессе обучения, поскольку в школах имеется достаточное количество гаджетов.

Ранее News.ru писал, что Минпросвещения рекомендовало школам минимизировать использование учащимися смартфонов. Причём не только во время уроков, но и на переменах.