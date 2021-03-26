«Вливайтесь»: режиссёр Павел Лунгин призвал россиян вакцинироваться

https://static.news.ru/photo/6b0038b2-8ece-11eb-a256-96000091f725_660.jpg Фото: Russian Government/via Globallookpress.com/Global Look Press

Российский режиссёр Павел Лунгин обратился к россиянам с призывом вакцинироваться от коронавируса. По его словам, прививка является единственным средством, которое поможет человечеству выжить.

Сам режиссёр привился «Спутником V» на начальных этапах вакцинации.

Вспоминая о холерных бунтах, вливайтесь, пожалуйста! Мой опыт говорит о том, что когда я привился, у меня появились антитела. И когда я был на одном мероприятии, где все заболели, я был единственным, кто не болен, — рассказал Лунгин.

Он отметил, что это является для него самым большим доказательством, что вакцина работает, передаёт РЕН ТВ.

Как писал NEWS.ru, ранее сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». По его словам, пока сделан только первый укол, второй намечен на 17 февраля. О желании привиться именно российским препаратом Эмир Кустурица говорил ещё 19 января. Режиссёр тогда отметил, что его риски заразиться коронавирусом относительно невысоки, так как он живёт за городом, вдали от скоплений людей.