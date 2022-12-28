Властям предложили отменить «мобильное рабство» РБК: властям предложили разрешить переносить номер телефона между регионами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научно-исследовательский институт Радио (НИИР) подал в Минэкономразвития заявку на организацию экспериментального правового режима по переносу номеров телефонов между регионами. В НИИР указали, что такие условия действуют во многих странах, в России на региональном уровне сохраняется «мобильное рабство», сообщает РБК.

Агентство пояснило, что речь идет о принципе MNP (mobile number portability). Он действует в России с 2013 года и в настоящее время позволяет со своим номером переходить от одного мобильного оператора к другому, но лишь в пределах одного региона.

В НИИР также рассказали, что успешно провели испытания подобного переноса с небольшими операторами «Тинькофф Мобайл» и «СИМ Телеком».

Крупные мобильные операторы, опрошенные агентством, заявили о настороженном отношении к инициативе. Их опасения связаны с тем, что внедрение межрегионального MNP может привести к росту тарифов. Также может вырасти и количество звонков от мошенников. Кроме того, операторы указали на необходимость модернизации оборудования. В этом аспекте их опасения по поводу «мобильного рабства» вызваны тем, что абоненты рискуют не дозвониться тем клиентами, которые «перенесли» номера в другие регионы.

Ранее аналитик Денис Кусков завил, что в ближайшее время в России может значительно ухудшиться качество мобильной связи. По его прогнозам, произойти это может уже к 2024 году. Как пояснил специалист, ситуация ухудшилась из-за прекращения поставок в Россию сетевого оборудования, в результате чего возникла нехватка частот для мобильного интернета, в будущем это приведет к серьезному замедлению скорости интернета.