Торговые союзы забили тревогу из-за регулирования цен на продукты «Ведомости»: отраслевые союзы в России призвали не регулировать цены на продукты

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

13 отраслевых союзов и ассоциаций в сфере торговли и агропрома направили письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с призывом воздержаться от регулирования цен на продукты, передают «Ведомости», в чьем распоряжении оказался соответствующий документ. Представители бизнеса отмечают, что такие меры могут спровоцировать стагнацию в развитии сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Как сказано в материале, среди авторов письма указаны руководители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Союза потребителей РФ, «Союзнапитков», «Руспродсоюза» и других. Они выразили опасения в связи с учащением призывов к регулированию цен со стороны законодателей. Отраслевики подчеркнули, что выступающие с такими инициативами не понимают или игнорируют объективные причины изменения цен.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести государственное регулирование цен на картофель, который стал «вторым хлебом» для россиян и значительно подорожал за последний год. С таким предложением он обратился к Министерству экономического развития.

Прежде доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев заявил, что из-за прогнозируемого Россельхозцентром нашествия саранчи и, как следствие, возможного снижения урожая стоимость килограмма картофеля может подняться до 100 рублей и выше. До этого Росстат сообщал, что средняя цена картофеля в стране по итогу 2024 года уже выросла вдвое.