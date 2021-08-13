Власти заявили, что лесные пожары Якутии не угрожают населённым пунктам

Прямой угрозы населённым пунктам от лесных пожаров в Якутии нет, заявил глава Россельхоза Иван Советников. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, ситуация в регионе остаётся сложной, но власти «выражают осторожный оптимизм».

Нам кажется, перелом уже наступил. И уже сегодня прямой угрозы населённым пунктам нет, огонь распространяется в другие стороны, — подчеркнул он.

Он добавил, что сейчас в Якутске есть задымлённость. Чиновник выразил надежду, что к середине следующей недели (16--22 августа) произойдёт «полный перелом». В этом может помочь погода, так как синоптики ожидают появления осадков. В этом случае площадь распространения огня начёт сокращаться.

Лесные пожары бушуют в ряде регионов России. В Якутии, например, их не могут потушить более двух недель. Ранее сообщалось, что смог от них накрыл ряд районов Павлодарской области в Казахстане.

Во время визита в Челябинскую область президент Владимир Путин осмотрел с вертолёта районы, пострадавшие от природных пожаров. Главу государства сопровождали губернатор региона Алексей Текслер, руководитель МЧС Евгений Зиничев и полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.