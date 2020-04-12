Власти запретили въезд в город Смоленской области из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/f8520d6e-7cf3-11ea-bca5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Смоленской области Алексей Островский рассказал о новых ограничениях из-за коронавируса. Въезд в город Вязьма ограничили для людей, которые не живут в пределах города.

Заехать в населённый пункт смогут только сотрудники МЧС, врачи и работники других ведомств, от которых зависят здоровье и безопасность людей, передаёт РИА Новости.

Причиной стало подозрение на коронавирус у 86 жителей города и один подтверждённый случай.

Ранее NEWS.ru писал, что 10 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за минувшие сутки. Число жертв инфекции в столице достигло 82 человек.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, погибли свыше 112,2 тысячи, выздоровели 415,2 тысячи.