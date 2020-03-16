https://static.news.ru/photo/1d94842c-679f-11ea-873e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Власти ввели запрет на проведение мероприятий с участием более 50 человек. Причиной таких ограничений стал коронавирус.

Это коснется и театров и кино, спортивных мероприятий, — цитирует телеканал «360» губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Помимо этого, учащиеся школ будут отправлены на каникулы сроком на три недели. На сегодняшний день они могут перейти на дистанционное обучение. Однако со следующей недели всех школьников ждут обязательные каникулы.

Что касается вузов то здесь мы предложим дистанционное обучение. Такую опцию министр образования должна реализовать по нашим шести региональным вузам, — добавил губернатор.

NEWS.ru писал ранее, что власти Чечни приняли решение досрочно отправить на каникулы учеников школ. По состоянию на 16 марта 2020 года, в мире выявлено более 173 тысяч заражённых. От заболевания скончались 6,6 тысячи человек. Более 77 тысяч выздоровели.