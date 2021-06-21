Власти запретили использовать пляжи Крыма

Роспотребнадзор принял решение приостановить использование пляжей на пострадавших от наводнения территориях Крыма и Севастополя. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Такое решение приняли из-за «ухудшения качества морской воды». Соответсвующие предписания выдали местным управлениям ведомства, пояснили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, властям поручили круглосуточно контролировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию. В регион направили экспертов из центрального аппарата и научно-исследовательских организаций, руководить которыми будет замглавы службы.

Сильные ливни обрушились на Крым в ночь на 17 июня. На востоке полуострова выпали почти две месячные нормы осадков. В ночь на 18 июня на Южном берегу Крыма основной удар стихии пришёлся на Ялту, в городе выпало более 135 мм осадков. Власти заявили, что такая серьёзная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.

Утром 19 июня стало известно, что в Ялтинском регионе сошли селевые потоки. Подтоплены оказались свыше 100 домов.