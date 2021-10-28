Власти захотели помочь малоимущим продуктами

Близкие к Минэкономразвития источники рассказали «Известиям», что ведомство предложило включить меры поддержки малоимущих россиян в новый комплекс мер по борьбе с инфляцией. Специалисты министерства полагают, что эти шаги будут способствовать снижению негативного влияния роста цен на социально значимые товары отечественного производства.

Ещё одной мерой может стать налаживание прямых контактов между крупными торговыми сетями и фермерами, а также создание отдельного федерального проекта, направленного на поддержку производителей плодоовощной продукции.

По мнению специалистов, ситуацию поможет улучшить включение личных подсобных хозяйств в перечень получателей господдержки. При этом сообщается, что ведомство всецело поддерживает идею комплексной финансовой помощи со стороны государства предпринимателям в сфере сельского хозяйства.

Эксперты отмечают, что нужно облегчить механизмы получения господдержки фермерами. Все эти меры позволят в перспективе достичь снижения цен на продукты.

Ранее стало известно, что в экспертном заключении специалистов МГУ на проект федерального бюджета на 2022–2024 годы сказано, что в России наблюдается беспрецедентное засекречивание бюджетных расходов. Речь идёт о почти 4 трлн рублей.