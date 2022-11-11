Власти выделили более миллиарда рублей на восстановление форта «Петр I» Власти выделили более миллиарда рублей на восстановление форта «Петр I» в Кронштадте

Фото: кронштадт.рф

На реконструкцию исторического форта «Петр I» в Кронштадте федеральные власти выделили 1,1 млрд рублей. Соответствующее распоряжение 11 ноября подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщают «Невские Новости» со ссылкой на сайт правительства РФ. Форт «Петр I» является петербургской крепостью XVIII–XIX веков и входит в список объектов культурного наследия федерального значения и в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вместе с другими кронштадтскими фортами — «Император Александр I» и «Кроншлот» — «Петр I» станет частью туристического кластера «Остров фортов», создаваемого по поручению президента Владимира Путина.

Проект предполагает строительство нового городского пространства с благоустроенной набережной, музейно-парковым комплексом, выставочным центром, социальными, научными и образовательными объектами. Все это позволит создать обширную культурную программу для жителей и гостей города, — сообщается на сайте правительства РФ.

Ранее свыше 1,1 млрд рублей правительство России решило выделить на модернизацию Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького. В рамках программы до 2024 года реконструируют и оснастят новым современным оборудованием старые павильоны киностудии. Также будут возведены новые объекты. Помимо этого, в 2021–2024 годах планируются субсидии в виде гранта — по 290 млн рублей ежегодно.