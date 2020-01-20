https://static.news.ru/photo/cfed88da-3b99-11ea-b1e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Пресс-секретарь городской администрации Владимира Александр Карпилович прокомментировал критику в адрес властей. Он назвал её «чушью».

Глупость, чушь! На самом деле муниципальная техника Центра управления городскими дорогами убирает так называемый смёт. Специалисты прекрасно знают, что это такое. Смёт — это остатки песко-соляной смеси, какого-то придорожного мусора, который скапливается вдоль бордюра. Именно таким способом убирается этот смёт, — цитирует чиновника издание «Подъём».

По его словам, если наблюдать за снегоуборочной техникой с верхних этажей многоквартирного дома, то может показаться, что снегоуборочный автомобиль собирает воздух. Однако на самом деле это не так.

Есть два варианта развития событий: продолжать уборку этого смёта или бросить это занятие, и дороги вдоль бордюра будут в грязи, — добавил Карпилович.

Ранее глава «Автодора» объяснил уборку «невидимого» снега в Москве. Как писал NEWS.ru, жители столицы высмеяли в Сети работу коммунальных служб.