Власти: в Москве не будет массовых мероприятий в новогоднюю ночь

https://static.news.ru/photo/7eba7a8e-493c-11eb-ba40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рестораны и кафе в Москве 31 декабря могут работать для посетителей только до 23:00. Об этом заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Рестораны как 31 декабря, так и во все другие дни [до 15 января] пока работают в Москве до 23:00. Какая-то музыкальная программа может сопровождать вечер, но самое главное, чтобы она заканчивалась в 23:00, — цитирует чиновника «Москва 24».

Что касается конкретных музыкальных площадок, то там уже действуют несколько другие требования — количество посетителей не должно превышать 25% от вместимости зала.

Немерюк подчеркнул, что прогулки по улицам Москвы в новогоднюю ночь разрешены, однако организованных массовых мероприятий, концертов и фестивалей не будет. Он с сожалением отметил, что это первый такой Новый год в столице, но на подобные меры пришлось пойти в целях недопущения распространения коронавируса.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что более 1,5 тысячи праздничных плакатов появились на улицах города в преддверии Нового года и Рождества. Плакаты разместили на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах, а на медиафасадах здания Центрального телеграфа и домах-книжках на Новом Арбате до 10 января будут транслировать праздничные видеоролики.

По словам Бирюкова, также в Москве установили четыре тысячи объёмных декоративных конструкций, включая тоннели и арки, навесы из гирлянд и светящиеся шары. Заммэра отметил, что для новогодней иллюминации используется современное энергосберегающее оборудование, которое основано на светодиодах. Это позволяет в десятки раз снизить потребление электроэнергии. Кроме того, город украшен уже имеющимися конструкциями, которые были передекорированы в соответствии с датой и символикой праздника, писал NEWS.ru.