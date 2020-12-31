Власти утвердили требования к помещениям для торговли и оказания услуг

https://static.news.ru/photo/66c1cde6-4b4f-11eb-a77b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andy Devlin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный государственный санитарный врач России Анна Попова согласовала санитарно-эпидемиологические требования к помещениям для торговли и оказания услуг.

Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации. Согласно документу, правила касаются эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условий деятельности хозяйствующих субъектов, которые продают товары, выполняют работы или оказывают услуги.

Утверждённые правила будут действовать до 1 января 2027 года.

Как писал NEWS.ru, ранее Попова подписала постановление, устанавливающее новые санитарно-эпидемиологические требования для магазинов и рынков.

Новые требования разработаны для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний при реализации продуктов. Документ включает в себя 11 пунктов, среди которых: требования к размещению торговых объектов, организация в них водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, кондиционирования и освещения, требования к оборудованию, инвентарю и посуде, к перевозке, приёму, размещению и условиям хранения пищевой продукции.