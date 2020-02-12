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Правила полёта беспилотных аппаратов максимальной взлётной массой до 30 кг упростились, рассказали в Росавиации. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 12 декабря.

Проще станет управлять дронами в случае выполнения визуальных полётов днём в пределах прямой видимости на высоте не более 150 метров. При этом аппарат не должен находиться вне аэродромов, спецзон, а также мест проведения массовых мероприятий или мероприятий с государственной охраной, передаёт «Интерфакс».

Желающему организовать такой полёт не нужно получать разрешение и предоставлять план. При этом беспилотники весом от 0,25 кг до 30 кг всё ещё нужно ставить на учёт, отметили в ведомстве.

Ранее NEWS.ru писал, что проект инструкций о действиях сотрудников Федеральной службы охраны при обнаружении угрозы со стороны беспилотников подготовили в ФСО. Согласно документу, уполномоченные лица могут самостоятельно и незамедлительно принимать решение об уничтожении дрона.