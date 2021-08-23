Власти Украины отказали Косачеву в посещении могилы деда

Вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева не пустили на Украину на церемонию открытия мемориала героям Великой Отечественной войны. По словам депутата на странице в Facebook, он хотел посетить братскую могилу, где захоронен его дед.

Он написал, что в селе Чемужовка Харьковской области на братской могиле были установлены две мемориальные плиты с именами 127 героев Великой Отечественной, среди которых родной брат его бабушки и двоюродный дед. Сенатор сообщил, что он был приглашён на церемонию открытия нового мемориала.

Ещё 6 августа наши дипломаты запросили, как положено, нотой украинские власти. При этом было особо подчёркнуто, что моя поездка будет носить исключительно частный и гуманитарный характер — только посещение братской могилы деда. Ответ пришёл 17 августа, в нем — грубый отказ со ссылкой на бессрочный запрет в части, меня касающейся, на въезд в Украину (о чём я, кстати, не знал), — пишет Косачев.

Более того, украинский МИД предлагает снять упомянутый запрет на условиях «прекращения российской агрессии», «деоккупации Крыма, Севастополя и Юго-Востока», а также «компенсации причинённых убытков». Косачев посетовал, что у власти на Украине оказались такие бездушные люди.

Ранее Косачев прокомментировал призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы отключить Россию от SWIFT. По его словам, министр иностранных дел соседней страны просто сотрясает воздух и «нагнетает антироссийскую истерию».