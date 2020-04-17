Власти Уфы дали рекомендации по встрече Пасхи в режиме самоизоляции

https://static.news.ru/photo/8949db98-80ab-11ea-a206-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Праздничные пасхальные службы в уфимских храмах пройдут без прихожан. Участвовать в них будут только священники. Жителям столицы Башкортостана во время карантинных мер из-за коронавируса, лучше всего остаться дома и обезопасить свою семью. Об этом сообщил глава управления городской администрации Артур Гафаров.

Призываю уфимцев встретить этот большой православный праздник дома, в кругу семьи, — цитирует Гафарова «РБК-Уфа».

Он пояснил, что богослужение в кафедральном соборе Рождества Пресвястой Богородицы покажут в прямом эфире на канале БСТ. Также онлайн-трансляции проведут и другие храмы Уфы. Всего праздничные службы запланированы в 18 религиозных учреждениях города.

Кроме того, Гафаров призвал верующих не посещать кладбища в родительский день 28 апреля. Прийти на кладбище можно только для участии в погребении.

На сегодняшний день в России 32 008 случаев коронавирусной инфекции. За сутки число заразившихся в стране увеличилось на 4070 человек. Выздороветь удалось 2590 пациентам. Жертвами COVID-19 стали 273 человека. В Москве 18 105 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки заболевших стало больше на 1959. 1517 выздоровели, а 127 человек не смогли победить болезнь.

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