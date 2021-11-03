Власти Удмуртии решили не продлевать нерабочие дни, введённые на фоне пандемии коронавируса в России, передаёт «Интерфакс» слова главы региона Александра Бречалова.

С 8 ноября возобновляется работа объектов розничной торговли, включая торговые центры, предприятий общественного питания (без ограничений по заполняемости), музеев и библиотек, — передаёт агентство.

По словам губернатора, такое решение обусловлено высокими темпами вакцинации и общей ситуацией с распространением болезни в республике. При этом вход во все эти общественные учреждения будет возможен только с QR-кодом или ПЦР-тестом не старше 72 часов.

Работа театров, кинотеатров, детских игровых комнат и ярмарок в закрытых помещениях будет запрещена до 15 ноября, а предприятий общепита в фуд-кортах торговых центров — до особого распоряжения.

Ранее сообщалось, что нерабочие дни, введённые в Смоленской области из-за распространения коронавирусной инфекции, продлятся до 10 ноября включительно. При этом заработная плата граждан сохранится. Власти Брянской области также заявили , что ряд ограничений для общепита и объектов розничной торговли будет действовать в регионе до 14 ноября.

Помимо этого, продлить нерабочие дни после 7 ноября решили в Новгородской, Челябинской, Томской и Курской областях.