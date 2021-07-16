Власти Тувы ввели жёсткие ограничения из-за коронавируса
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
19:33, 16 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Из-за того, что прирост заболеваемости продолжается, в Туве усилили ограничительные меры. Это указано на сайте администрации республики.
Запрещено передвижение граждан без производственной и служебной необходимости, населения — без неотложных личных нужд, включая ограничения на выезды на водные объекты, расположенные на территории республики, — сообщает пресс-служба Тувы.
Дети до 14 лет включительно могут находиться на улице только вместе со взрослыми.
Помимо этого, сообщается, что приостановлена деятельность турагентств, организаций дополнительного образования, рынков, парков и игровых зон. Прекращают работу салоны красоты, парикмахерские, бассейны и другие организации.
Продолжат работать аптеки, салоны сотовой связи и магазины с товарами первой необходимости, которые находятся не в жилых домах или имеют отдельный вход.
Ранее в Туве впервые в России ограничили работу общественного транспорта.