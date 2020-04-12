Власти Татарстана ужесточили карантинные меры

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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом изменил правила передвижения по региону. Причиной стали злоупотребления со стороны жителей, рассказал министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин.

Теперь поехать на дачу можно будет два раза в неделю, а дойти до МФЦ один раз в неделю, передаёт РИА Новости. Такое решение принято в целях безопасности.

Мы видим, что есть достаточно большая категория граждан, которые злоупотребляют этим. Например, порядка несколько сот человек в качестве целей и причин каждый день указывают похороны, порядка 200 человек в качестве причины выхода из дома каждый день указывают смену паспорта, более 6 тысяч граждан меняют место самоизоляции несколько раз в неделю, — подчеркнул он.

В похоронах можно будет участвовать раз в неделю, в судебных заседаниях — раз в месяц.

В настоящий момент в регионе каждый день больше 800 тысяч человек оформляют пропуска.

Режим самоизоляции действует в Татарстане с 30 марта для предотвращения распространения COVID-19. Покидать места проживания можно только для обращения за медицинской помощью, если есть угроза жизни и здоровью, а также могут это делать сотрудники предприятий непрерывного цикла, учреждений здравоохранения, продовольственных магазинов, аптек и других организаций, обеспечивающих жизнедеятельность.

Как писал NEWS.ru, ранее нарушившего режим самоизоляции казанца оштрафовали на 15 тысяч рублей.