Власти Татарстана с 21 февраля отменяют QR-коды

В Татарстане с 21 февраля отменяют систему QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани в официальном Telegram-канале. Снимаются ограничения на работу объектов розничной торговли в ночные часы.

С 21 февраля в Татарстане ослабляются коронавирусные ограничения. Отменяется предъявление QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе в общественном транспорте и в торговых центрах, — рассказали в мэрии.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев ранее заявил о прекращении действия системы QR-кодов на территории региона с 21 февраля 2022 года. Как сообщается, этому способствует предполагаемый выход области на плато по заболеваемости коронавирусом, несмотря на большое число заболевших коронавирусом.

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов также призвал Роспотребнадзор дать рекомендации по полной отмене QR-кодов в регионах. По его словам, эта мера является бессмысленной и вредной, особенно на фоне недавней отмены ряда антиковидных ограничений.

Вице-премьер Татьяна Голикова 18 февраля сообщила, что уровень коллективного иммунитeта в России за неделю cнизился с 61,9 до 59,7%. Она также предоставила данные по уровню вакцинации: согласно её информации, более 82 млн россиян полностью вакцинированы, в то время как почти 87 млн сделали хотя бы одну прививку от коронавируса.