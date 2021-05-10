«Классический колумбайн»: правозащитник Чиков — о стрельбе в Казани

https://static.news.ru/photo/18732188-b23a-11eb-aeeb-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков прокомментировал стрельбу в казанской школе, в результате которой погибли и пострадали школьники. Сообщение появилось в его Facebbok-аккаунте.

Стрельба в казанской школе 175 по всем признакам классический колумбайн. Это не ИГИЛ (ИГ, запрещена в России. — NEWS.ru), не террористы, не бандиты, не семейная драма, — написал Чиков.

Он напомнил, что трагедия в Казани стала второй после инцидента в Керчи, где в 2018 году расстреляли студентов местного «политеха». По словам правозащитника, после этого полиция начала усиленно отслеживать переписку школьников в Сети и заводить уголовные дела при подозрении на массовое убийство.

Сейчас будет много вопросов по личностям напавших. 19-летнему задержанному Ильназу Галявиеву грозит до пожизненного лишения свободы. Где напавшие приобрели оружие, что послужило причиной нападения, были ли издевательства в школе и так далее. Сообщается, что у Галявиева было легальное оружие, — добавил Чиков.

Он отметил, что в данном случае возникают вопросы к Росгвардии, так как именно это ведомство выдаёт разрешения на огнестрельное оружие.

Ранее генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов объяснил стрельбу в казанской школе. В разговоре с NEWS.ru специалист рассказал, почему этот инцидент мог произойти.