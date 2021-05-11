Власти Татарстана объяснили, откуда взялись слухи о втором стрелке в Казани

https://static.news.ru/photo/92edae14-b2fe-11eb-bcfb-96000091f725_660.jpg Лейла Фазлеева Фото: prav.tatarstan.ru

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева рассказала, почему появилась информация о двух стрелках в казанской школе. Во время нападения сообщалось, что злоумышленников двое, при этом один из них удерживает заложников, пишет «Царьград».

Как подчеркнула чиновница, убийца был один. Школа оборудована системой видеокамер, которые зафиксировали все действия этого человека.

Он был один. Почему прозвучало о двух? В том числе, потому что процессу была свойственна и паника. И в тот момент, когда поступали сигналы из школы, были сообщения, что есть ещё кто-то, — объяснила Фазлеева.

Ранее сообщалось, что стрелков в казанской школе было двое. Один из стрелявших был задержан, а его сообщник, по разной информации, продолжал удерживать заложников. Также отмечалось, что силовики заблокировали его на четвёртом этаже. По другой информации, стрелка ликвидировали.

Позднее в МВД Татарстана информацию о втором нападавшем категорически опровергли. По последним данным, устроивший стрельбу в гимназии № 175 в Казани 19-летний молодой человек сам сдался полиции. Он вышел к силовикам с поднятыми руками, пробыв в здании всего восемь минут.

Нападение на школу произошло утром 11 мая. В отношении нападавшего заведено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников. В результате атаки погибли девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.