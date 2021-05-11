Власти Татарстана объяснили, откуда взялись слухи о втором стрелке в Казани

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева рассказала, почему появилась информация о двух стрелках в казанской школе. Во время нападения сообщалось, что злоумышленников двое, при этом один из них удерживает заложников, пишет «Царьград».
Как
Он был один. Почему прозвучало о двух? В том числе, потому что процессу была свойственна и паника. И в тот момент, когда поступали сигналы из школы, были сообщения, что есть ещё кто-то, — объяснила Фазлеева.
Ранее сообщалось, что стрелков в казанской школе было двое. Один из стрелявших был задержан, а его сообщник, по разной информации, продолжал удерживать заложников. Также отмечалось, что силовики заблокировали его на четвёртом этаже. По другой информации, стрелка ликвидировали.
Позднее в МВД Татарстана информацию о втором нападавшем категорически опровергли. По последним данным, устроивший стрельбу в гимназии № 175 в Казани 19-летний молодой человек сам сдался полиции. Он вышел к силовикам с поднятыми руками, пробыв в здании всего восемь минут.
Нападение на школу произошло утром 11 мая. В отношении нападавшего заведено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников. В результате атаки погибли девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.