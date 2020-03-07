https://static.news.ru/photo/89451386-5fec-11ea-882c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zuma/ТАСС

Власти США рассматривают возможность введения ограничений на участие граждан в морских круизах. Об этом сообщает Reuters.

Источники агентства рассказали, что в Вашингтоне пока не пришли к единому мнению, стоит ли ограничить такие поездки гражданам США или можно прибегнуть лишь к рекомендациям воздерживаться от них.

Отмечается, что обсуждения проходят в преддверии встречи вице-президента США Майкла Пенса с представителями американских компаний, занимающихся круизными перевозками.

Ранее в американском штате Калифорния 4 марта скончался 71-летний пассажир, две недели назад вернувшийся из морского круиза. Причиной смерти пожилого человека стал коронавирус.

Как писал NEWS.ru, круизные компании — члены Ассоциации круизных линий (CLIA) получили новые инструкции, кого нельзя пускать на борт судов.