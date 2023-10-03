Власти спрогнозировали, сколько детей родят россиянки до 2026 года Росстат: в 2023–2026 годах число родившихся в России продолжит сокращаться

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В период с 2023 по 2026 год количество рожденных в России детей продолжит сокращаться, сообщает РБК со ссылкой на материалы к проекту бюджета Социального фонда, подготовленные Росстатом. В частности, в 2024 году число родившихся должно составить около 1,172 млн человек — это минимум с начала 1990-х годов.

При этом в последующие годы это число будет сокращаться, считают власти. Статистики полагают, что ситуация с количеством родившихся сложится следующим образом: 2025 год — 1,153 млн человек, 2026 год — 1,143 млн человек. Предполагается, что показатель рождаемости снизится на 5,8% в 2024 году, а в 2026-м темп снижения замедлится до 0,9%.

Демографический пик произошел в 2014 году, когда в стране родилось 1,943 млн человек, после чего показатель стал ежегодно сокращаться. В числе причин такой ситуации демографические провалы прошлых десятилетий и неопределенность на рынке труда, которая вынуждает средний класс отказываться от репродуктивных намерений. Кроме того, россиянки стали откладывать рождение детей на более поздние годы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что преодолеть минусовую тенденцию в демографии очень сложно. По его словам, это связано с огромным количеством вводных, «которые неспециалистам даже трудно понять».