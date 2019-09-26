https://static.news.ru/photo/03d33160-e085-11e9-a1a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) во главе с мэром столицы Сергеем Собяниным провела заседание. В ходе него власти согласовали подготовку проекта планировки территории Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина и прилегающей территории.

Общая площадь музейного квартала, ограниченного улицей Волхонка, Колымажным, Большим и Малым Знаменским переулками, составит около 5,7 га. На этой территории находятся усадьба князей Вяземских - Долгоруковых, усадьба князей Голицыных и Доходный дом Сутуловых.

Все эти объекты планируется вовлечь в проект создания единого городского музейного пространства. По окончании комплексной реставрации здания будут приспособлены под современные требования к хранению и безопасности экспонатов.

В них появятся галереи искусств и фондохранилища, реставрационные мастерские и образовательные центры, выставочные и читальные залы, кафе, магазины, общественные зоны. Проект планировки подготовят за счёт средств федерального бюджета, сообщает АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что исторический музей подготовил для жителей и гостей столицы выставку тактильных экспонатов с копиями уникальных археологических находок и знаковых памятников Древней Руси и Московского царства. Все представленные предметы, выполненные в основном из искусственного мрамора, камня и бронзы, можно будет потрогать.