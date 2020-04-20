Власти сняли карантин в инфекционной больнице Уфы

Исполняющий обязанности главы отдела управления Роспотребнадзора по Башкирии Венер Изикаев рассказал о ситуации с Республиканской клинической больницей имени Куватова в Уфе. По его словам, с медучреждения сняли карантин.
Заведение перепрофилируют под госпиталь для работы с заражёнными коронавирусом пациентами,
Министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что за выписанными пациентами продолжается наблюдение, а отработавшие две недели работники уходят на самоизоляцию и отдых.
РКБ Куватова будет продолжать работу в качестве инфекционного госпиталя, будут определены корпуса по оказанию медицинской помощи, — подчеркнул он.
Как писал NEWS.ru, медучреждение было закрыто на карантин после обнаружения COVID-19 среди медперсонала и больных: диагноз подтвердился у 52 пациентов. Генпрокуратура взяла на контроль ход проверки по массовому заражению коронавирусной инфекцией в больнице.
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