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Российские путешественники смогут получать сразу пятилетнюю шенгенскую визу по новым правилам, рассказал генконсул Италии в РФ Франческо Форте. Изменения вступят в силу с 2020 года.

По его словам, поправки не такие существенные. Отрегулируют периоды действия разрешительных документов. Их начнут оформлять на год, два и пять лет. Больше не будет виз на три года или четыре....