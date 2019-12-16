Владельцы рязанского бара Bunker установили новогоднюю ёлку из противогазов в соответствии с общей концепцией заведения. Однако местные власти депонировали украшение через несколько дней.
Некоторые горожане связали появление арт-объекта с экологическим пикетом «Дышим чистым», который прошёл в Рязани,
Ёлка устанавливалась без всякой мысли о плохой экологии, — подчеркнул он.
По данным пресс-службы мэрии, ёлку поставили без согласования с местной администрацией.
Накануне, 15 декабря, в Кремль доставили главную ёлку России, сообщал NEWS.ru. Новогоднее дерево торжественно ввезли через Спасские ворота.
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