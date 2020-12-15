Власти Сербии изменили правила въезда в страну

Сербские власти решили изменить правила въезда в страну — теперь путешественникам потребуется предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус сроком действия не более 48 часов с момента взятия биоматериала. Соответствующий вопрос обсуждался в ходе заседания правительственного кризисного штаба.
Согласно данным Ассоциации туроператоров России, требование вступит в силу 20 декабря и, предварительно, будет действовать до 10 января 2021 года.
Также в АТОР
Авиасообщение России с Сербией было восстановлено 15 октября. Туроператоры начали продавать туры в Белград и на горнолыжные курорты страны.
Ранее NEWS.ru писал, что Сербия получила для экспертизы образцы российской вакцины «Спутник V». В Белград прибыли 20 доз препарата. Вакцина пройдёт испытание в институте вирусологии «Торлак».