Власти Сербии изменили правила въезда в страну

https://static.news.ru/photo/9f329bcc-3ecc-11eb-9b02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сербские власти решили изменить правила въезда в страну — теперь путешественникам потребуется предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус сроком действия не более 48 часов с момента взятия биоматериала. Соответствующий вопрос обсуждался в ходе заседания правительственного кризисного штаба.

Согласно данным Ассоциации туроператоров России, требование вступит в силу 20 декабря и, предварительно, будет действовать до 10 января 2021 года.

Также в АТОР сообщили , что в Сербии до 18 декабря продлены действующие ограничительные меры по борьбе с пандемией. Все предприятия общепита и большинство торговых точек могут работать только до 17:00, а в выходные дни они закрыты.

Авиасообщение России с Сербией было восстановлено 15 октября. Туроператоры начали продавать туры в Белград и на горнолыжные курорты страны.

Ранее NEWS.ru писал, что Сербия получила для экспертизы образцы российской вакцины «Спутник V». В Белград прибыли 20 доз препарата. Вакцина пройдёт испытание в институте вирусологии «Торлак».