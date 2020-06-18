Власти сделали ставку на искусственный интеллект при наблюдении за ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/47cdd210-b14c-11ea-9d16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Общественное наблюдение за сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году будет не менее тщательным, чем в прошлом, также делается ставка на искусственный интеллект, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, Институт общественного наблюдения в текущем году будет работать как обычно.

Здесь мы тоже столкнулись с очень тяжёлой задачей. Поначалу, честно говоря, в мае мы очень серьёзно опасались, что у нас желающих даже не будет, в том числе и молодых людей, которые готовы стать федеральными инспекторами и выехать в другой субъект, — рассказал он в ходе горячей линии, посвященной проведению ЕГЭ-2020.

Однако, отметил Музаев, опасения не оправдались, и к настоящему времени удалось сформировать достаточно серьёзный пул наблюдателей.

При этом врио главы ведомства подчеркнул, что Рособрнадзор осознает опасность ситуации, при которой нельзя «рисковать здоровьем ни общественных наблюдателей, ни жителей того или иного субъекта», если один из участников окажется заражённым. Именно поэтому, добавил он, сейчас ведётся кропотливая работа.

Музаев пояснил, что при отборе кандидатов проверяют на наличие антител к COVID-19. Также будет создан большой пул общественных наблюдателей, куда войдут сотрудники Рособрнадзора, подведомственных ведомству учреждений и сотрудники подведомственных министерству просвещения учреждений.

Мы еще большую ставку в этому году сделаем на онлайн-наблюдение дополнительно к федеральным общественным выезжающим наблюдателям. И очень большую ставку мы делаем на использование в наблюдении за нарушениями искусственного интеллекта, — добавил врио главы ведомства.

Сотрудники Рособрнадзора, отметил он, «не расслабились», и поэтому общественное наблюдение таким же качественным, как и всегда.

Ранее Музаев сообщил, что выпускникам и организаторам ЕГЭ нет необходимости предоставлять справку о сдаче теста на коронавирус перед сдачей экзамена. По его словам, совместные методические рекомендации Роспотребнадзора и Рособрнадзора не содержат такое требование. При этом он подчеркнул, что боязнь заразиться не признаётся уважительной причиной, по которой выпускник может пропустить экзамен.

Он также подчеркнул, что возможность пересдачи ЕГЭ для тех, кто захочет улучшить свой результат, в 2020 году не предусмотрена.