Власти считают парады Победы безопасными

https://static.news.ru/photo/a86f88ea-afe2-11ea-9629-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал о проведении предстоящих парадов Победы. По его словам, на мероприятиях будут соблюдаться все необходимые санитарные правила.

Он отметил, что парады и артиллерийские салюты запланированы только в городах-героях и на местах дислокации штабов флотов, армий, военных округов, армейских корпусов и Каспийской флотилии, передаёт «Интерфакс». В остальных населённых пунктах проведут только праздничные мероприятия и шествия с участием военных.

Нет и не может быть цели провести в каждом регионе полномасштабные парады любой ценой, в некоторых из них пройдут скорее символические мероприятия, — подчеркнул он.

В некоторых регионах праздник пройдёт в полном масштабе, в других запланированы менее крупные мероприятия.

Как писал NEWS.ru, 13 российских городов отказались от проведения парада Победы из-за ситуации с коронавирусом. Решение приняли Курск, Пермь, Белгород, Саранск, Орёл, Ярославль, Якутск, Пенза. Не будет парада, посвящённого 75-летию победы в Великой Отечественной войне, в Вологде, Челябинске, Пскове, Петропавловске-Камчатском, Нижнем Тагиле. Решение города приняли за 10 дней до даты проведения торжества.

Кремль отнёсся к принятому решению с пониманием. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что главам регионов виднее, как обстоят дела, как выстраивать прогнозы и принимать решения.

В связи с ситуацией с распространением коронавируса проведение парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне было перенесено с 9 мая на 24 июня — день исторического парада 1945 года, проведённого на Красной площади с победой вернувшимися из Европы советскими военными. Глава государства Владимир Путин объявил об этом 1 июня, сославшись на стабилизацию эпидемической обстановки в России.

За последние недели обстановка с COVID-19 в стране почти не изменилась. Как и в мае, ежедневно выявляют около 8–9 тысяч заражённых. Россия держится на третьей в мире строчке по распространению вируса среди населения.