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Слухи о том, что прошлогодний взрыв жилого дома в Магнитогорске был терактом, искусственно вбрасываются из-за рубежа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, первые сообщения о преднамеренном характере трагедии «появились буквально через несколько минут после этих событий». Такие сообщения достаточно искусно вбрасывались в Интернет, подчеркнул представитель Кремля. Он также заверил,...