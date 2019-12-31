Фото: chs_saratov/vk.com

Чиновники города Хвалынска Саратовской области использовали пластиковые бутылки для украшения новогодней ёлки на главной площади. Также в качестве декоративного элемента были использованы DVD-диски.

Внимание на это обратил местный депутат. Он договорился с жителями, собрал денег и купил новые украшения, передаёт Mash.

Представители власти не стали награждать инициативных жителей. Они выразили недовольство тем, что такая акция привлечёт внимание губернатора.

Ранее ураганный ветер повалил главную новогоднюю ель, установленную на площади Революции в Вологде. Лишь по счастливой случайности обошлось без пострадавших, писал NEWS.ru.

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