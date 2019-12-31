Чиновники города Хвалынска Саратовской области использовали пластиковые бутылки для украшения новогодней ёлки на главной площади. Также в качестве декоративного элемента были использованы DVD-диски.
Внимание на это обратил местный депутат. Он договорился с жителями, собрал денег и купил новые украшения,
Представители власти не стали награждать инициативных жителей. Они выразили недовольство тем, что такая акция привлечёт внимание губернатора.
Ранее ураганный ветер повалил главную новогоднюю ель, установленную на площади Революции в Вологде. Лишь по счастливой случайности обошлось без пострадавших, писал NEWS.ru.
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