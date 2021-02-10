Власти Санкт-Петербурга ослабили коронавирусные ограничения

https://static.news.ru/photo/fd32471a-6bd9-11eb-aaa3-96000091f725_660.jpg Фото: Valya Egorshin/Xinhua/Global Look Press

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внёс изменения в постановление об ограничительных мерах, направленных на борьбу с распространением COVID-19.

12 февраля в торговых центрах Петербурга смогут открыться фуд-корты, сообщает городская администрация. При этом должно обслуживаться не более 50% столов. Разрешено увеличить заполняемость цирков, кинотеатров, театральных и концертных залов с 50% до 70%. Спортивные и физкультурные мероприятия смогут посещать до 25 тысяч человек или не более 75% от общей вместимости объекта.

Кроме того, горожанам разрешено посещать заведения «развлечений и досуга» (исключая кабаре, клубы и дискотеки). Также позволяется «развлекательно-досуговая деятельность на предприятиях общественного питания» при условии соблюдения санитарных стандартов и закрытия танцполов, если таковые имеются.

Все остальные ограничения продлеваются до 10 марта.

За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 1169 новых случаев COVID-19. За всё время пандемии в городе зафиксировано 348 613 случаев при 10 237 летальных исходах.

10 февраля количество выявленных в России случаев заражения коронавирусом превысило 4 млн, сообщал NEWS.ru.