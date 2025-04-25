Власти Самары ответили на обнаружение тайного 150-метрового тоннеля Власти Самары не были в курсе тайного 150-метрового тоннеля под городом

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Руководство Самары было не в курсе недавно обнаруженного крупного подземного тоннеля, сообщает издание «Подъем». В администрации Кировского района заверили, что у них не было соответствующей информации о подобном объекте.

Администрация Кировского района городского округа Самара не располагает информацией по вопросу нахождения указанного тоннеля на территории Кировского внутригородского района, — говорится в заявлении властей.

Объект обнаружили еще в начале текущей недели. На него наткнулись местные диггеры. По их данным, протяженность подземного тоннеля достигает 150 метров, а расположен он на территории режимного промышленного предприятия. Внутри отсутствует освещение, но есть функционирующие теплотрассы. Первоначальные предположения о связи тоннеля с метрополитеном не подтвердились — сооружение находится в двух километрах от ближайшей станции.

Ранее в центре Германии историки обнаружили неизвестный подземный авиационный ангар времен Второй мировой войны. Объект под кодовым названием «Альпендоле» был построен силами советских военнопленных. Историк Мирко Кюн идентифицировал сооружение, изучив архивные аэрофотоснимки и документальные источники. Размеры ангара в длину достигают 200 метров, в ширину — 25, а в высоту — более пяти метров. Таким образом, одновременно там могли размещаться до 10 боевых самолетов.