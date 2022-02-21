Власти Ростовской области пояснили, кому положена выплата в 10 тысяч рублей

Материальную помощь в размере 10 тысяч рублей выплатят всем жителям Донецкой и Луганской народных республик, прибывшим с 18 февраля на территорию России, сообщила в ходе прямого эфира в Instagram заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Елена Калугян. Она подчеркнула, что выплаты могут получить все жители востока Украины независимо от наличия российского гражданства.

Независимо от того, какой паспорт, выплата будет произведена, — сказала она.

Калугян пояснила, что единовременную финансовую помощь граждане получат также вне зависимости от того, где они остановились: в пунктах временного размещения или у родственников. Кроме того, сроки получения материальной помощи не установлены и будут производиться до последнего заявления.

По состоянию на 20 февраля в Ростовскую область прибыло более 30 тысяч человек из Донбасса. Как рассказал заместитель министра по региональной политике области Сергей Тюрин, в 100 пунктах временного размещения находится 6891 человек, в том числе 2862 ребёнка. Тюрин сообщил, что беженцы уже начали обращаться для получения материальной помощи.

О своей готовности принять эвакуированных сообщили в 43 российских регионах. Для беженцев уже подготовлено порядка 400 пунктов временного размещения (ПВР) вместимостью 42 тысячи человек.