Власти России собирают данные на всех жителей страны

https://static.news.ru/photo/ec97f52a-9b74-11ea-a6ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство РФ создаёт единый федеральный регистр граждан страны. Соответствующий проект закона Госдума 21 мая приняла в третьем чтении.

Вести регистр будет Федеральная налоговая служба. К единому знаменателю налоговики сведут около 30 показателей из 12 ведомств. В базе будут все персональные данные россиян: фамилия с именем, семейное положение, образование и другие сведения.

По мнению чиновников, у такой системы будет несколько плюсов. Во-первых, больше не придётся собирать справки. Для этого можно будет войти в систему и получить любые данные.

Гражданам не придется повторно передавать одну и ту же информацию в различные органы и предъявлять лишние документы, — рассказали KP.RU в налоговой службе.

Авторы инициативы рассчитывают, что после создания регистра государство получит более полную информацию о населении. Раньше все эти сведения хранились разрозненно в базах данных различных ведомств.

Кроме того, единая система позволит оперативнее помогать конкретным социальным группам или гражданам. Например, направлять адресные выплаты. Но при этом будет бороться с мошенниками — с теми, кто незаконно получает социальные субсидии, предоставляя фальшивые справки.

В налоговой подчеркнули, что информационная безопасность регистра будет обеспечена на самом высоком уровне, чтобы персональные данные не попали в руки злоумышленников. Кроме того, в базе не будет никаких биометрических сведений, телефонов, налогов, данных об имуществе, штрафах.

Закон будет вступать в силу постепенно — с 2022 по 2026 год.