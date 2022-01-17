Власти России пока не планировали вводить локдаун из-за «омикрона»

В России введение федерального локдауна из-за нового «омикрон»-штамма коронавируса не планируется, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники. В случае роста числа госпитализаций возможны ограничения на региональном уровне.

Общефедеральный локдаун вводить не планируется. Регионы будут сами принимать решение о введении ограничительных мер, исходя из эпидемиологической ситуации, — сказал собеседник агентства.

По данным другого источника, заболеваемость коронавирусом в России растёт очень быстрыми тепами и, согласно математическим расчётам, в Москве уже через неделю число заражённых может достигнуть до 20 тысяч. Он отметил, что в случае роста тяжелобольных возможно введение ограничительных мер на региональном уровне.

Пока уровень госпитализаций не является критичным. Система здравоохранения на данном этапе справляется, — отметил он.

Как пояснил собеседник, сегодня в столичные больницы было доставлено 736 пациентов. Пока жёстких ограничений не планируется, их введут, если число госпитализаций приблизится к двум тысячам в сутки.

Ранее эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьёв рассказал, что новый штамм коронавируса «омикрон» способен обрушить российскую систему здравоохранения за пять недель. Он сослался на опыт других стран, где новый штамм уже вытеснил предыдущий.