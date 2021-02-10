Власти России намерены расширить раздельный сбор мусора

https://static.news.ru/photo/44dd8cca-6c3c-11eb-8e26-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Правительство поручило Российскому экологическому оператору в 2021 году организовать доступ к раздельному сбору мусора для 42% граждан против 26% сейчас. Для охвата всего населения необходимо приобрести 420 тысяч контейнеров на 5,2 млрд рублей.

Схожая цель также фигурирует в проекте перечня основных показателей эффективности деятельности РЭО на текущий год, который в первом квартале должен согласовать наблюдательный совет компании во главе с вице-премьером Викторией Абрамченко. У РБК имеется копия документа, его содержание подтвердила представитель вице-премьера.

По словам представителя РЭО, показатели эффективности оператора на 2021 год определены, но ещё не утверждены.

Мы оцениваем их как выполнимые, — заявил он, отметив, что показатели предыдущих лет были достигнуты.

Как писал NEWS.ru, ранее руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что государству необходимо вернуть под свой контроль отрасль обращения с отходами, а потом уже проводить эксперименты по раздельному сбору мусора. По его словам, заниматься переработкой и сортировкой мусора в России частникам до сих пор невыгодно.