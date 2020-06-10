Власти России могут отказаться от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля

https://static.news.ru/photo/e6c75e3a-ab08-11ea-aa18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев заявил, что в настоящее время рассматривается предложение не производить ежегодного повышения тарифов на услуги ЖКХ.

Есть инициатива, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения, — цитирует «Интерфакс» Якушева.

При этом министр отметил, что если это решение будет поддержано, отрасли ЖКХ грозит «серьёзное недофинансирование».

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил правительству сохранить тарифы за услуги ЖКХ во второй половине 2020 года на прошлогоднем уровне. Письмо с этой инициативой он направил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину.

Как писал NEWS.ru, специалисты банка «ФК Открытие» отметили снижение трат россиян на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) за три месяца подряд. Так, в мае 2020 года средний чек жителей России за ЖКХ упал на 2% по сравнению с апрелем 2020 года, за апрель расходы снизились на 10%, а за март — на 4%. Аналитики сообщили, что меньше всего россияне стали платить за газ, траты на эту категорию снизились на 8%, также понизились расходы на электроэнергию, на 4%, и на квартплату — на 3%. Однако на теплоснабжение россияне стали тратить больше на 3% за май. При этом за год средний чек трат на ЖКХ снизился на 13%.