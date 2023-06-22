Власти РФ запретят отключать горячую воду более чем на 14 дней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор намерен ввести ограничение для местных властей на отключение горячей воды более чем на 14 дней во время проведения плановых ремонтных работ, пишет газета «Известия». На текущий момент нет четкой регламентации этого периода.

Чтобы исправить эту ситуацию, Роспотребнадзор работает над соответствующими изменениями в СанПиН. Несоблюдение новых требований может привести к приостановке работы предприятия на срок до 90 дней.

Сейчас регионы самостоятельно определяют длительность ремонтных работ в сфере ЖКХ, причем двухнедельный срок имеет лишь рекомендательный характер.

Председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в области ЖКХ Андрей Широков подчеркнул, что для коммунальных компаний нежелательно растягивать ремонтные работы, поскольку они получают оплату за предоставляемые услуги, в том числе за поставку горячей воды. Тем не менее, продолжительность ремонта может зависеть от технического состояния инфраструктуры, которая порой бывает в неудовлетворительном состоянии.

Ранее NEWS.ru рассказал, как происходит отключение горячей воды в Москве в 2023 году и как подготовиться к этому.