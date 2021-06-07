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Власти РФ пригрозили закрыть лазейку для попадания на заграничные курорты

05:59, 07 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростуризм вслед за Росавиацией предупредил об отмене грузопассажирских рейсов, перевозящих туристов в страны, с которыми авиасообщение не восстановлено. Ведомство отправило туроператорам предупреждение, сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает, что больше других могут пострадать компании, которые уже продали туры на Кипр, где принимают россиян, хотя туда нельзя отправиться обычными рейсами. Из-за действий регуляторов турпакеты для россиян уже подорожали, а полёты за рубеж сократились. В настоящее время для граждан России доступны 43 страны.

В Росавиации заявили, что при выявлении фактов продажи таких рейсов в турпакетах авиакомпании могут попасть под санкции.

Ранее стало известно, что президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев объяснил, в чём заключается главная проблема летнего заграничного отдыха россиян. По его словам, путешественники так и не смогут отдохнуть этим летом за рубежом из-за того, что в России отменены рейсы по большинству заграничных направлений.

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