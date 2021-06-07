Власти РФ пригрозили закрыть лазейку для попадания на заграничные курорты

Ростуризм вслед за Росавиацией предупредил об отмене грузопассажирских рейсов, перевозящих туристов в страны, с которыми авиасообщение не восстановлено. Ведомство отправило туроператорам предупреждение, сообщает «Коммерсант».
Издание
В Росавиации заявили, что при выявлении фактов продажи таких рейсов в турпакетах авиакомпании могут попасть под санкции.
Ранее стало известно, что президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев объяснил, в чём заключается главная проблема летнего заграничного отдыха россиян. По его словам, путешественники так и не смогут отдохнуть этим летом за рубежом из-за того, что в России отменены рейсы по большинству заграничных направлений.