Власти РФ не будут сокращать расходы на обновление транспорта в 2021 году

https://static.news.ru/photo/f0c98d18-1e9e-11eb-9ba7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финансирование программы обновления городского транспорта в 2021 году в России не будет сокращаться, 12 городов должны получить новые автобусы и троллейбусы.

Об этом сообщил глава Министерства транспорта РФ Евгений Дитрих, передаёт ТАСС. Министр подчеркнул, что ведомству удалось сохранить программу в объёмах, аналогичных текущему году, несмотря на то, что «часть бюджетных денег была снижена». Более того, Минтранс планирует направить на обновление транспортного парка дополнительные средства по мере их высвобождения в других сферах.

На 2021 год, по-видимому, получат обновлённую технику 12 городов, по предварительной оценке заявок. Многое будет зависеть от того, насколько в этом году опережающими темпами мы сможем поставить технику из объёма следующего года. Поскольку ещё окончательное решение — кто победил в этом рейтинге — мы ещё не приняли, я бы не хотел их называть, претендентов, — сказал Дитрих.

Программу обновления городского пассажирского транспорта реализуют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По итогам 2020 года 447 газомоторных автобусов и 64 троллейбуса должны быть поставлены в Белгород, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Казань, Кемерово, Липецк, Нижний Новгород, Омск, Самару, Пермь и Череповец. На программу в текущем году было выделено 7 млрд рублей, из которых 3 млрд предоставили лизинговые компании, а 4 млрд составили бюджетные средства.

Как ранее сообщал NEWS.ru, власти Москвы решили активно бороться с задержками в движении городского транспорта. С 7 ноября автомобилистам на частных машинах запретят пользоваться выделенными линиями. Проезд будет разрешён только для городского транспорта, такси, экстренных и коммунальных служб, а также для велосипедистов.