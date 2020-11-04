Власти РФ не будут сокращать расходы на обновление транспорта в 2021 году

Финансирование программы обновления городского транспорта в 2021 году в России не будет сокращаться, 12 городов должны получить новые автобусы и троллейбусы.
Об этом сообщил глава Министерства транспорта РФ Евгений Дитрих,
На 2021 год, по-видимому, получат обновлённую технику 12 городов, по предварительной оценке заявок. Многое будет зависеть от того, насколько в этом году опережающими темпами мы сможем поставить технику из объёма следующего года. Поскольку ещё окончательное решение — кто победил в этом рейтинге — мы ещё не приняли, я бы не хотел их называть, претендентов, — сказал Дитрих.
Программу обновления городского пассажирского транспорта реализуют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По итогам 2020 года 447 газомоторных автобусов и 64 троллейбуса должны быть поставлены в Белгород, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Казань, Кемерово, Липецк, Нижний Новгород, Омск, Самару, Пермь и Череповец. На программу в текущем году было выделено 7 млрд рублей, из которых 3 млрд предоставили лизинговые компании, а 4 млрд составили бюджетные средства.
Как ранее сообщал NEWS.ru, власти Москвы решили активно бороться с задержками в движении городского транспорта. С 7 ноября автомобилистам на частных машинах запретят пользоваться выделенными линиями. Проезд будет разрешён только для городского транспорта, такси, экстренных и коммунальных служб, а также для велосипедистов.