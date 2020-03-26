https://static.news.ru/photo/5095e624-6f2c-11ea-82a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: May James/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посольство РФ в Китае сообщило, что организации вывозного рейса соотечественников из республики не планируется. Такое решение было принято в связи с нормализацией эпидемиологической ситуации в КНР.

По оценкам китайских властей и Всемирной организации здравоохранения, эпидемиологическая ситуация в КНР в целом нормализовалась, высокой степени угрозы жизни и здоровью граждан, находящихся на территории Китая, не наблюдается, — сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

В настоящее время между Москвой и тремя китайскими городами (Пекином, Шанхаем и Гуанчжоу) действует регулярное прямое авиасообщение, поэтому граждане сами могут покинуть территорию этой страны.

В посольстве также добавили, что МИД РФ будет организовывать вывозные рейсы в государствах, где россияне из-за распространения коронавируса оказались в затруднительной ситуации и не могут вернуться на родину.

Ранее NEWS.ru писал, что МИД РФ опубликовал перечень авиарейсов, которыми российские туристы, попавшие в затруднительное положение за рубежом из-за коронавируса, могут вернуться на родину.

Согласно последним данным, к 26 марта коронавирусом в мире заразились более 471 тысячи человек, 21,3 тысячи умерли, свыше 114 тысяч выздоровели. В России зафиксировано 658 случаев заболевания. Выписаны по выздоровлении 29 человек. Вирус выявили в 55 регионах.