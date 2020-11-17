Власти РФ хотят запретить митинги возле зданий экстренных служб

https://static.news.ru/photo/61ca1c26-28d6-11eb-82a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампредкомитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин внёс в парламент проект закона, запрещающего проведение публичных мероприятий около зданий экстренных ведомств. Текст документа опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Инициатива подразумевает поправки в законе «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

В целях создания условий для беспрепятственного выполнения экстренными оперативными службами своих функций, связанных с защитой жизни и здоровья граждан, предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, законопроектом устанавливается запрет на проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, занимаемым указанными службами, — говорится в законопроекте.

Кроме того, два законопроекта, регулирующих механизм изъятия детей из семьи, отозваны из Государственной думы после консультаций. Их хотят переработать и объединить в новый документ. Одну из правовых инициатив разрабатывала группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. В рамках этого законопроекта допускалось изымать детей из семьи при наличии доказанной вины родителей в совершении противоправного деяния на основании решения суда о лишении родительских прав. Авторами второго законопроекта выступили сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников. Согласно их предложению, вопрос об изъятии детей должен находиться в компетенции суда и рассматриваться в закрытом режиме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета предложила запретить физическим лицам, признанным иностранными агентами, занимать посты в федеральных и муниципальных ведомствах, рассказал во время заседания СФ руководитель комиссии Андрей Климов.

Кроме того, в СФ призвали добавить в избирательное законодательство термины «кандидат, выполняющий функции иностранного агента» и «кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента».