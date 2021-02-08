Власти РФ готовят новый пакет соцподдержки населения перед выборами

https://static.news.ru/photo/b1b48a24-6a1b-11eb-bb51-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти России обсуждают новый пакет социальных выплат для граждан, который может обойтись федеральному бюджету в сумму порядка 500 млрд рублей или около 0,5% ВВП.

Как сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с дискуссией, решение о выплатах было принято на фоне прошедших массовых акций протеста, а также в преддверии выборов в Госдуму. Отмечается, что о новых выплатах россиянам президент Владимир Путин может объявить в ежегодном послании народу в марте.

По данным федерального чиновника в одном из ведомств, соцвыплаты составят 0,5% ВВП. По словам другого источника, близкого к правительству, общий размер выплат может быть порядка 500 млрд рублей.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, объём ВВП в 2021 году в размере 115,5 трлн. рублей, 0,5% ВВП — это около 580 млрд рублей. Власти эту информацию пока официально не прокомментировали, а пресс-секретарь премьера Михаила Мишустина сказал, что ему неизвестно о подобных обсуждениях.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что доходы россиян будут восстанавливаться в третьем и четвёртом кварталах 2021 года. По мнению министра, это произойдёт после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса. При этом Решетников отметил, что рост экономики начался уже сейчас. Однако увеличивать финансирование плана восстановления отечественной экономики не планируется, признался Решетников. Тем не менее не исключено принятие точечных решений по данному вопросу. Ранее предусмотренные средства пойдут на социальную поддержку граждан.

NEWS.ru сообщал, что россиян, жалующихся на низкие пенсии, осудила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она напомнила им про 90-е годы и заявила, что нынешние доходы на порядок больше. чем были тогда. Кроме того, она пообещала, что пенсии в России будут расти. Для этого нужно лишь время «развиваться без потрясений».