Власти решили отменить выпускные экзамены в девятых классах

Ученики девятых классов не будут сдавать выпускные экзамены в 2020 году, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
По его словам, при принятии решения власти искали компромиссы, советовались с педагогами, ректорами вузов и сотрудниками Минобрнауки.
Выверяли каждый шаг, старались максимально защитить права и интересы всех категорий учеников. Так, выпускные экзамены в девятых классах решено отменить. Проведем аттестацию по текущим оценкам, — уточнил он.
Кравцов отметил, аттестация в 11 классах также пройдёт по текущим оценкам. Выдать аттестаты планируется до 145 июня, а ЕГЭ будут сдавать только выпускники, которые хотят постпуить в вузы в текущем году,
Как писал NEWS.ru, ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости проведения единого государственного экзамена в 2020 году. Сдача начнётся 29 июня во всех регионах России.
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