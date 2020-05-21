Власти решили отменить выпускные экзамены в девятых классах

https://static.news.ru/photo/607d23a2-9b61-11ea-b14e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Ученики девятых классов не будут сдавать выпускные экзамены в 2020 году, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, при принятии решения власти искали компромиссы, советовались с педагогами, ректорами вузов и сотрудниками Минобрнауки.

Выверяли каждый шаг, старались максимально защитить права и интересы всех категорий учеников. Так, выпускные экзамены в девятых классах решено отменить. Проведем аттестацию по текущим оценкам, — уточнил он.

Кравцов отметил, аттестация в 11 классах также пройдёт по текущим оценкам. Выдать аттестаты планируется до 145 июня, а ЕГЭ будут сдавать только выпускники, которые хотят постпуить в вузы в текущем году, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости проведения единого государственного экзамена в 2020 году. Сдача начнётся 29 июня во всех регионах России.